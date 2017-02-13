В сети возмутились минимальными зарплатами в странах Евросоюза

Пользователи сети обратили внимание на обнародованные статистической службой Евросоюза Eurostat данные о размерах минимальных месячных зарплат в 22 странах ЕС.

В Twitter появилось множество гневных комментариев пользователей, недовольных высокими доходами европейцев, которые, по их словам, значительно превышают доходы россиян. «Самая нищая страна ЕС — Болгария. Зарплата 235 евро. Россиюшка — 120 евро (7500 рублей), на руки меньше пяти тысяч. И то, если заплатят», — заметил один из них.

Некоторые восприняли информацию с юмором и принялись шутить на тему зарплат в России. «Зато у нас максимальные выше», — порадовался за родину пользователь с ником Voldemar919.

«Если в России минимальная зарплата будет выше, то войска НАТО точно придут и займут рабочие места россиян», — посмеялся другой.

Несмотря на это, нашлись юзеры, которые напомнили недовольным про стоимость коммунальных услуг и бензина, а также про «белую» и «серую» зарплаты. «В России официальная зарплата и реальная зарплата две большие разницы. Не понимаю, что с минимальной так носится», — удивился Bezvestnik.