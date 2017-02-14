Делегация правительства посетила первый в России центр содействия строительству

В Красногорске открылся первый в стране центр содействия строительству, созданный при правительстве Московской области. С рабочим визитом проектный офис посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком и министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаилом Менем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, заместитель председателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.

Как пояснили в пресс-службе, на площадке проектного офиса собраны представители 10 органов исполнительной власти и семи организаций. В их задачи входит упрощение согласований при реализации инвестиционных строительных проектов и ручное сопровождение «приоритетных проектов». К таким относятся объекты производственного, складского, торгового и гостиничного назначения от 5 тысяч квадратных метров, административного назначения от 10 тысяч квадратных метров, бюджетные объекты, объекты спорта, социального и медицинского назначения, обращения с отходами, объекты транспортной инфраструктуры (АЗС, ТПУ). В офисе оборудовано 90 рабочих мест, call-центр, производственная зона, отдел сопровождения клиентов.

Приоритетные проекты на всех стадиях строительства — от формирования идеи до регистрации права собственности построенного объекта сопровождают квалифицированные специалисты. Застройщикам предоставляется информационная поддержка, оказывается содействие во взаимодействии с госорганами Московской области, обеспечивается максимальное сокращение сроков реализации проектов, уточняется в пресс-релизе.

«В нашем проектном офисе собраны представители самых различных министерств и ведомств. Это горизонтальное взаимодействие позволяет нам давать высокие результаты, то есть претендовать на то, что мы осуществляем эффективное государственное управление», — подчеркнул Андрей Воробьев.

«Этот центр — хорошая работа. Мы договорились тиражировать программный продукт, который можно распространить на всю территорию страны, чтобы информационное обеспечение градостроительной деятельности осуществлялось в такой информационной системе. У Московской области есть все права на этот объект интеллектуальной собственности. Эти результаты заслуживают всяческой поддержки и поощрения», — сказал Дмитрий Козак.

Открытие центра содействия строительству позволило сократить сроки получения разрешения на строительство на 25 процентов, а также сократить количество отказов в рамках оказания госуслуг, говорится в сообщении.

