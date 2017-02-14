СМИ узнали о планах оставить корабли и подлодки Северного флота без призывников

Военнослужащие по призыву больше не будут проходить службу на боевых кораблях и подводных лодках Северного флота (СФ). Об этом во вторник, 14 февраля, пишет газета «Известия». Начиная с весенней кампании этого года практически все должности в плавсоставе комплектуются исключительно военнослужащими по контракту.

Призывников отправят служить только в части береговых войск СФ: мотострелковые бригады и бригады морской пехоты. По информации издания, новобранцы также пополнят состав наземного персонала авиационных эскадрилий и полков, а также дивизии противовоздушной обороны

Как отмечает газета, осенью 2016 года приемно-техническая комиссия флота, отвечающая за отбор военнослужащих для службы в плавсоставе и на Крайнем Севере, практически не распределяла срочнослужащих на корабли и подводные лодки Северного флота.

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Бывший замглавкома Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов в свою очередь рассказал, что переход к комплектованию контрактниками экипажей кораблей начался еще при предыдущем министре обороны (Анатолий Сердюков занимал эту должность с 2007 по 2012 год — прим. «Ленты.ру»). При Сергее Шойгу этот показатель достиг 100 процентов.

«Старшина контрактной службы — это совсем другой уровень мотивации и подготовки военнослужащего. В последнее время увеличилось количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5-7 лет», — пояснил он.

В Военно-морском флоте Советского Союза срок службы в плавсоставе составлял три года. Но в российских ВМФ его сократили до двух лет. Сейчас же военнослужащие по призыву служат всего 12 месяцев.

11 февраля начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров сообщил, что доля призывников с высшим образованием в российской армии за последние годы существенно выросла, диплом вуза имеет почти каждый пятый срочнослужащий. Согласно действующему законодательству, пояснил он, им предоставляется право выбора: либо один год службы по призыву, либо два года по контракту.