Отвергнутый британец попросил вернуть деньги за свидание

Жительницу Лондона, которая отвергла приглашение ухажера на второе свидание, попросили вернуть деньги, потраченные на нее во время первой встречи. Об этом пишет в среду, 15 февраля, Metro.

38-летняя Люси Браун (Lucy Brown), работающая дизайнером, встретилась с мужчиной в одном из пабов города после общения в приложении для знакомств. Однако после свидания женщина отказала поклоннику во втором. В ответ британец выразил благодарность за ее честность и попросил вернуть ему 42,8 фунта стерлингов (около 53 долларов), которые он потратил на нее в заведении.

Также мужчина указал, что испытывает финансовые трудности и специально откладывал деньги, планируя продолжить встречи с Браун. В конце сообщения он написал номер счета, на который можно перечислить средства. Отмечается, что Браун вернула потраченные на нее деньги.

В сентябре 2016 года сообщалось, что житель британского города Шеффилд по имени Лиам, купивший незнакомке коктейль во время отдыха в ночном клубе, через две недели попросил ее вернуть потраченное на выпивку.