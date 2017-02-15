Из московского ювелирного салона похитили бриллиант за 500 тысяч рублей

В Москве задержан приезжий, который похитил из ювелирного салона бриллиант стоимостью более 500 тысяч рублей. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

По словам продавщицы, неизвестный мужчина пришел в ювелирный магазин и попросил показать ему драгоценный камень в 1,09 карата. Когда сотрудница салона достала бриллиант, грабитель выхватил его у нее из рук и скрылся.

Продавец обратилась в полицию. Предполагаемый грабитель был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Как сообщает сетевое издание m24.ru, в декабре в столице были задержаны подозреваемые в краже из ювелирного салона украшений на общую сумму около миллиона рублей. Они выманили продавщицу из магазина, попросив ее принести сделанный ранее заказ в соседнее здание, и проникли в салон, подобрав ключи к двери.