США подтвердили ключевую роль НАТО в трансатлантических отношениях

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что НАТО имеет ключевое значение для связи между Америкой и Европой. Об этом сообщает Reuters.

«Альянс остается основополагающей структурой для США и для всего трансатлантического сообщества», — заявил Мэттис перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.

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Глава Пентагона при этом напомнил, что эту точку зрения разделяет президент США Дональд Трамп, однако европейские союзники должны увеличить расходы на оборону.

6 февраля, выступая в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США во Флориде, Трамп заявил о решительной поддержке НАТО, но уточнил, что Соединенные Штаты призывают остальных членов альянса в полной мере выполнять обязательства по его финансированию.

Глава Белого дома отметил, что многие члены НАТО далеки от того, чтобы выполнять обязательства и тратить на оборону не менее двух процентов ВВП. «Они [данные государства] были по отношению к нам чрезвычайно несправедливы», — добавил он.

В настоящее время США покрывают около 70 процентов затрат на функционирование Североатлантического альянса.