В Варшаве рассказали о сотнях тысяч беженцев с Украины

Министр финансов Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава уже приняла сотни тысяч беженцев с Украины. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Мы принимаем сотни тысяч беженцев с Украины», — отметил Моравецкий. По его словам, польские власти зарегистрировали один миллион украинцев. «1,3 [миллиона], если говорить точно», — добавил он.

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Ранее в тот же день сообщалось о заявлении главы украинского МВД Арсена Авакова, который предрек, что количество украинских беженцев в Европу может превысить число сирийских.

В августе 2016-го социологический опрос выявил, что 65 процентов граждан Украины готовы уехать на постоянное место жительства за границу.

Количество желающих покинуть Украину граждан заметно увеличилось после того, как Киев в апреле 2014 года попытался силой подавить протесты в Донецкой и Луганской областях. По данным российский властей, после начала боевых действий более 600 тысяч украинцев попросили РФ предоставить им временное убежище, статус беженца или разрешение на временное проживание.