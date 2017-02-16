Пассажир устроил сюрприз для жены на борту самолета в честь юбилея свадьбы

Видео: Vietnam Airlines / YouTube

Пассажир вьетнамской авиакомпании Vietnam Airlines организовал праздничную церемонию для своей жены в честь жемчужной свадьбы (30-летия со дня бракосочетания) на борту лайнера. Видео торжества было опубликовано на официальном канале перевозчика на YouTube.

Как поясняется в комментарии к ролику, бизнесмен по имени Даниэль (Daniel) устроил для супруги Линды (Linda) сюрприз во время перелета из столицы Малайзии Куала-Лумпур во вьетнамский Хошимин в День святого Валентина 14 февраля.

Сотрудники Vietnam Airlines по просьбе мужчины украсили салон живыми цветами и жемчужинами. Они также предложили супружеской паре торт и шампанское. Кроме того, все пассажиры рейса получили в подарок от авиакомпании сладости.

