Помощник Милонова пожелал зарабатывать на согласовании музыкальных концертов

Бывший глава общественного движения «Народный собор», помощник депутата Виталия Милонова Анатолий Артюх рассказал в интервью порталу «Бумага», что некоторые концертные залы Санкт-Петербурга согласовывают с ним свой репертуар. Активист подчеркнул, что планирует зарабатывать на этой деятельности.

«В ближайшем будущем мы планируем заключать с организаторами договоры, по которым мы будем анализировать выступления, и после нашего одобрения им никто ничего не сможет предъявить, а они нам за это платят», — отметил Артюх.

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По его словам, организаторы концертов, в частности представители Opera Concert Club и клуба «Зал Ожидания», дают ему списки групп, а он анализирует тексты и их поведение на сцене. «Даю рекомендации, например: вообще не привозить. Если группа на сцене вешает перевернутые кресты и призывает убивать христиан, то зачем это?» — подчеркнул активист.

В апреле 2016 года Артюх встретил в петербургском аэропорту Пулково коллектив австрийской блэк-метал-группы Belphegor. По словам активиста, он сказал лидеру группы Хельмуту Лейнеру, что их концерт в городе нежелателен, после чего музыкант ударил Артюха ногой.

Выступление группы отменили — австрийцы приехали в Россию по туристическим визам, и проведение платного концерта могло стать нарушением закона. Артюх заявил на музыкантов в Федеральную миграционную службу.

«Народный собор» — общероссийское общественное движение, выступающее за традиционные духовно-нравственные ценности.