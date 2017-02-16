Новосибирскому пенсионеру запретили летать на самодельном самолете

В Новосибирской области суд запретил пенсионеру летать на самодельном самолете и оштрафовал его на две тысячи рублей. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что житель села Верх-Тула самостоятельно изготовил легкий самолет и в течение лета 2016 года выполнял на нем полеты над садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ)«Овражки». «Вопреки требованиям безопасности полетов самолет не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности; на борту отсутствовали судовые и бортовые документы, аварийный радиомаяк», — отмечается в заявлении ведомства.

Уточняется, что пенсионер летал без свидетельства пилота, также он не проходил обязательного медицинского обследования.

В сентябре 2016 года вблизи аэродрома Протасово в Рязанской области разбился самодельный летательный аппарат. Пилот погиб от полученных травм.