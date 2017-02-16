Американцы попросили Трампа изгнать Сороса

Американцы обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием выгнать из страны миллиардера Джорджа Сороса. Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org.

«Президент Трамп, (...) мы просим запретить Соросу и членам его семьи вести дела в нашей стране (...) Мы просим выдать ордер на его арест за то, что он нанимает людей для организации бунта и протестов, которые вредят нашим людям и ценностям», — говорится в тексте документа.

На момент написания материала, обращение набрало более девяти тысяч подписей.

20 января Сорос заявил, что политика Трампа потерпит неудачу, а сам он обладает диктаторскими замашками. «Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика, мошенника и потенциального диктатора. Но он лишь потенциальный диктатор, поскольку я уверен, что Конституция и политические институты Соединенных Штатов достаточно сильны (...) Он стал бы диктатором, если бы мог выйти сухим из воды, но он не способен на это», — заявил миллиардер.

Неделей ранее стало известно, что Сорос потерял около миллиарда долларов на ставках против рынка во время ралли, возникшего после избрания на пост президента США Дональда Трампа.

В ходе президентской кампании прошлого года Сорос поддерживал соперницу Трампа — кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон и пожертвовал на нужды ее избирательного штаба около 25 миллионов долларов.