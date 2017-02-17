Бывший руководитель Гагаринского СК Москвы предстанет перед судом за взятку

Столичный главк Следственного комитета (СК) завершил расследование по делу о взятке в отношении бывшего заместителя руководителя Гагаринского межрайонного следственного отдела Арама Абрамяна. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

Бывшему офицеру предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье «получение взятки в особо крупном размере, совершенное должностным лицом», а уголовное дело направлено в суд.

По данным следствия, в феврале 2016 года Абрамян расследовал уголовное дело о мошенничестве, защитником одного из обвиняемых по которому был его давний знакомый — адвокат Владимир Рубанов. Сотрудник СК предложил приятелю за 10 миллионов рублей избрать его подзащитному меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а также сделать так, чтобы остальные участники мошенничества не были привлечены к уголовной ответственности.

«Рубанов, действуя в качестве посредника, в рамках ранее достигнутых с Абрамяном договоренностей склонил и получил от свидетелей, фигурирующих по делу о мошенничестве, часть оговоренной суммы в размере 5,3 миллиона рублей. Из этой суммы он передал 4,5 миллиона рублей Абрамяну, а оставшиеся присвоил. В ходе расследования уголовного дела адвокат скрылся от следствия, в связи с чем ему заочно предъявлено обвинение по статьям "посредничество во взяточничестве", и он объявлен в розыск», — сказала Юлия Иванова.

38-летний подполковник юстиции Абрамян был задержан с поличным в своем служебном кабинете сразу после получения денег. Он согласился сотрудничать со следствием, и поэтому решением суда был взят под домашний арест.