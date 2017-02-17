Аркадий Укупник переехал жить в гараж

Музыкант Аркадий Укупник поселился в своем гараже. Об этом артист рассказал РЕН ТВ в пятницу, 17 февраля.

«То, что пишут, то и правда. Я живу в гараже. По причине ремонта в моей комнате», — прокомментировал Укупник слухи о своем переезде.

Днем ранее портал Starhit сообщил, что музыкант переехал в помещение для стоянки автомобилей из-за того, что его жена затеяла в доме ремонт. По информации издания, жить в гараже Укупник будет еще полгода.

Аркадий Укупник — заслуженный артист России, композитор, певец, актер и продюсер. Он написал такие песни, как «Рябиновые бусы», «Но только не говори мне», «Сильная женщина», «Морозов», «Сим-Сим», «Восток — дело тонкое, Петруха» и «Я на тебе никогда не женюсь».

Осенью 2015 года Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск о признании Укупника банкротом из-за просроченных платежей на сумму свыше 700 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы отказал налоговикам.