Хирург заподозрил «Ангелов ада» в вербовке россиян

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, заявил, что американский байк-клуба Hells Angels («Ангелы ада») наступает на Россию, сообщает агентство «Москва».

«У нас есть сведения о том, что "Ангелы ада" уже засылают в Россию своих вербовщиков и пытаются повсеместно открывать свои ячейки, а их адепты уже лезут во все возможные силовые структуры и во власть. В том числе и в депутаты. Раньше они сидели тихо, не высовывались, но теперь, с появлением новых вербовщиков, вновь активизировались», — сказал он.

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По словам Залдостанова, ранее «Ночные волки» обращались к законодателям с требованием запретить деятельность подобных организаций в России, однако в ответ получали отписки.

Хирург добавил, что недавно поступившая в Роспатент от компании «Номанд» заявка на регистрацию логотипа клуба Hells Angels говорит о серьезности намерений американского клуба. «Зачем пускать в наши воды чужеземный корабль под сатанинским флагом, трюмы которого заполнены отравой? Роспатент также может посмотреть и учесть международный опыт, где подобные организации уже запрещены», — сказал Залдастанов, отметив, что, по его мнению, регистрация бренда невозможна, поскольку он противоречит общественным интересам, принципам морали и гуманности.

Hells Angels — один из крупнейших в мире мотоклубов, имеющий свои филиалы по всему миру.