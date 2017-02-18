В Мурманске мужчину дважды за полторы минуты сбили машины

Водитель, пытавший установить знак аварийной остановки на дороге в Мурманске, дважды за полторы минуты был сбит автомобилями. Видеозапись случившегося, снятая автомобильным регистратором, опубликована в «ВКонтакте».

Инцидент произошел в пятницу, 17 февраля, на трассе Е-105. По словам автора видео, водитель автомобиля, попавшего в аварию, пытался установить в левой полосе знак аварийной остановки и был сбит внедорожником.

Возле пострадавшего собралась группа людей, которая пыталась оказать ему помощь. Спустя полторы минуты после первой аварии в том же месте столкнулись еще две машины, при этом одна из них отлетела на вставших на дороге людей. В результате автомобиль сбил по меньшей мере двух человек, в том числе пострадавшего.

На записи также видно, что мимо места ДТП незадолго до второй аварии проезжает полицейский автомобиль, при этом экипаж никак не реагирует на происходящее.