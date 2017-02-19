Бегающего по улицам Петербурга оленя засняли на видео

Видео: news.rambler.ru

Оленя заметили утром в воскресенье, 19 февраля, на проспекте Гагарина в Санкт-Петербурге. Видео с бегающим по проезжей части животным опубликовало агентство «Рамблер/Новости».

Как сообщает петербургское издание «Фонтанка», ГИБДД удалось поймать оленя примерно к 10:00. На рога животному набросили веревку, после чего его полностью связали. Сколько именно он пробыл на проезжей части, неизвестно.

Посетители сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» пошутили, что оленя пытаются оштрафовать за превышение скорости движения, пересечение двойной сплошной и движение на красный свет.

Судя по красной сбруе на голове оленя, он сбежал от хозяина. Личность владельца устанавливается.