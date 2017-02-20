Россия запланировала новые поставки пистолетов «Оса» американским полицейским

Россия планирует новые поставки пистолетов «Оса» и щитов «Легион» полицейским США. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика оружия — концерна «Техмаш» — Сергей Русаков.

«Силовые структуры США проявляют значительный интерес к продукции концерна "Техмаш", в частности к многофункциональному комплексу гражданского оружия нелетального действия "Оса", который предназначен для активной самообороны, подачи сигналов и освещения местности», — сказал он.

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Русаков также отметил, что стороны ведут консультации о расширении поставок «Ос» в США. Кроме того, по его словам, концерн рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества с американскими силовыми структурами по экспорту многофункциональных щитов «Легион».

1 декабря стало известно, что шерифы американского штата Аризона приняли на вооружение российские пистолеты «Оса».

«Оса» разработана входящим в состав «Техмаша» НИИ прикладной химии. Она представляет собой бесствольный пистолет с блоком из четырех патронников. Может снаряжаться сигнальными и светошумовыми патронами, а также резиновой пулей.