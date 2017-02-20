Министр обороны Польши запретил генералам говорить с президентом

Глава польского Минобороны Антони Мачеревич запретил высшему военному командованию страны напрямую общаться с президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Распоряжение было отдано в устной форме еще осенью прошлого года и касается начальника Генерального штаба, оперативного командующего вооруженными силами и командующего сухопутными войсками.

По данным портала 300Polytika, это было сделано для того, чтобы генералитет не мог информировать президента об истинном положении дел в Войске Польском, тем более что ранее высшие офицеры жаловались главе государства на своего шефа.

Издание пишет, что создается впечатление, что президент Дуда уже смирился с тем, что не имеет влияния на армию. По данным источников в администрации, в кругу ближайших советников и помощников глава государства сетовал, что проблемы с Мачеревичем есть не у него одного. Например, повседневные контакты с главой Минобороны поддерживает руководитель Бюро национальной безопасности Павел Солох, но он якобы испытывает страх перед Мачеревичем.