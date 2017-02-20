Бизнес
 

RCB Bank стал самым надежным банком на Кипре в 2016 году

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RCB Bank стал самым надежным банком на Кипре в 2016 году. Такие данные содержатся в рейтинге престижного международного издания Global Finance.

Global Finance анонсировал рейтинг в Нью-Йорке по завершении процедуры ежегодной оценки самых надежных банков мира, а полная версия исследования была опубликована в журнале к концу года.

Рейтинг составляется на основе оценки долгосрочных кредитных рейтингов трех агентств — Moody’s, Fitch и Standard & Poor’s, а также суммарных активов 1000 крупнейших банков из более 100 стран мира.

«Это признание очень важно для нас и наших клиентов, так как оно свидетельствует о финансовой устойчивости и стабильности RCB, — отметил генеральный директор RCB Bank Кирилл Зимарин. —Наша модель развития бизнеса на Кипре уже доказала свою эффективность – банк занимает лидирующие позиции на рынке. И мы будем продолжать развиваться и работать в интересах наших клиентов и Кипра».

RCB Bank Ltd был основан 1 августа 1995 года. Он является одной из крупнейших финансовых организаций Кипра и системно значимым европейским банком и находится под прямым надзором Европейского Центрального Банка в рамках Единого надзорного механизма (SSM). Банк располагает отделениями в Никосии, Лимасоле и Пафосе, а также филиалом в Люксембурге. RCB Bank Ltd получил ряд национальных и международных наград в 2015-2016 годы.

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