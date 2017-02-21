Марка adidas показала купальники из рыболовных сетей

Немецкий спортивный бренд adidas представил коллекцию купальников, созданных из океанического мусора. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Проект реализован в рамках сотрудничества с компанией Parley for the Oceans. При создании одежды использовались рыболовные сети и переработанный пластик. Цена на изделия составляет от 30 евро для мужчин и от 50 евро – на женскую линейку.

Фото: пресс-служба adidas 1 /5

Компания adidas основана в 1948 году в Германии. Она специализируется на выпуске спортивной одежды и инвентаря. В настоящее время фирма также занимается дистрибуцией продукции компаний Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

В ноябре 2016 года adidas начал продажу кроссовок из океанического мусора. При создании обуви использовался пластик и переработанный полиэстр. Верхняя часть кроссовок выполнена из материала под названием Primeknit. В среднем на одну пару обуви уходит 11 пластиковых бутылок.