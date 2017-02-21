Испанские полицейские обстреляли грузовик с газовыми баллонами

Полицейские в Барселоне применили оружие, чтобы остановить двигавшийся на большой скорости грузовик с газовыми баллонами. Об этом сообщает ABC.

Машина ехала по одной из улиц в направлении к центру города по встречной полосе. По ходу движения грузовик протаранил несколько легковушек.

На требования полицейских остановиться водитель не реагировал, и стражи порядка применили оружие. Им удалось задержать сидевшего за рулем мужчину, который оказался подданным Швеции. Незадолго до задержания он угнал грузовик, воспользовавшись тем, что владелец разгружал емкости с газом.

По информации издания, задержанный швед страдает психическим расстройством.

22 августа прошлого года страдающая расстройством психики женщина напала с ножом на пассажиров автобуса в Брюсселе. Ранения получили три человека. Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь по нападавшей и нейтрализовали ее.