Власти Китая озаботились дырявыми импортными презервативами

Власти Китая озаботились низким качеством ввозимых в страну из-за рубежа презервативов. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Неутешительные результаты тестов содержатся в отчете Генеральной администрации по надзору за качеством, инспекциям и карантину — ведомства, занимающегося оценкой такого рода товаров. Эксперты проверили 133 партии импортированных контрацептивов, и установили, что в 43 из них были товары, не соответствующие требованиям нормативных документов.

Почти половина презервативов не выдерживали надувания воздухом и лопались раньше времени, а примерно семь процентов вообще были дырявыми. Власти начали проверку в отношении компаний-производителей некачественных контрацептивов.