Линдси Лохан прошла дополнительную проверку в Хитроу из-за платка на голове

Американской киноактрисе Линдси Лохан пришлось пройти дополнительную проверку в лондонском аэропорту Хитроу из-за того, что она надела на голову платок. Об этом сообщает во вторник, 21 февраля, Daily Mail.

30-летняя артистка рассказала о случившемся в эфире телепередачи «Доброе утро Великобритания» (Good Morning Britain). По словам женщины, она вылетала в Нью-Йорк. После того как сотрудники аэропорта заглянули в паспорт знаменитости, они извинились и попросили снять платок.

«Я сделала это, ничего страшного в этом для меня не было. Но мне страшно представить чувства женщины, которая не будет относиться к этому так же спокойно», — сказала она.

Отмечается, что Лохан летела в США через Великобританию из Турции, где у нее была встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам звезды, она надела платок в знак уважения к традициям Турции и не стала снимать его в аэропорту, чтобы не привлекать внимание прохожих.

В январе стало известно, что Лохан встретилась с Эрдоганом и его супругой Эмине. Президент Турции и его жена пригласили актрису к себе домой.

В детстве Линдси Лохан получила известность, снимаясь в кинокартинах компании Disney. Она начала свою карьеру в 11 лет и сыграла в четырех картинах: «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Звезда сцены» и «Сумасшедшие гонки». Последнее появление Лохан на большом экране состоялось в 2013 году в фильме «Очень страшное кино 5».