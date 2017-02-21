Эмма Томпсон отказалась играть в продолжении «Реальной любви»

Режиссер и сценарист фильма «Реальная любовь» Ричард Кертис рассказал, что актриса Эмма Томпсон не сможет сниматься в продолжении картины. Об этом сообщает NME во вторник, 21 февраля.

Актриса занята в промо-туре новой ленты от студии Disney «Красавица и чудовище», в которой исполнила роль миссис Потс. Кинематографист подтвердил участие в проекте актеров из первой части — Лиама Нисона, Киры Найтли, Хью Гранта и Билла Найи. Кертис снимет короткометражный фильм в рамках деятельности благотворительной организации Comic Relief.

Картина «Реальная любовь» вышла на экраны в 2003 году и стала кассовым хитом в Великобритании, России и США. В фильме раскрывались различные романтические истории, в конечном итоге переплетавшиеся между собой. Героиня Эммы Томпсон по сюжету была замужем за персонажем Алана Рикмана, который, как она узнает по ходу развития событий, ей изменяет. Актер умер в 2016 году, продолжения его истории в сиквеле не будет.

Comic Relief — британская благотворительная организация, основанная в 1985 году для оказания материальной помощи странам Африки. Одним из создателей выступил сам Ричард Кертис. Ежегодно в рамках данного проекта снимаются короткометражки, которые транслируются по «Би-би-си» в традиционный праздник Red Nose Day. Премьера продолжения «Реальной любви» состоится 24 марта на канале BBC One.