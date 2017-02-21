Вышел новый трейлер «Меча короля Артура» с Джудом Лоу

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер боевика «Меч короля Артура» (King Arthur: Legend of the Sword) с Джудом Лоу («Гаттака», «Искусственный разум») и Чарли Ханнамом («Багровый пик»). Режиссером картины выступил Гай Ричи, снявший такие фильмы, как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-рольщик».

Лента рассказывает историю восхождения на трон одного из главных персонажей британских легенд короля Артура (Ханнам). По сюжету ему предстоит вступить в борьбу за власть с собственным дядей Вортигерном (Лоу).

Фильм выйдет на экраны в мае 2017 года.