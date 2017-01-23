Вышел трейлер «Меча короля Артура» Гая Ричи

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-аккаунте трейлер фильма «Меч короля Артура» (Kingdom) режиссера Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»). Главные роли в ленте исполнили Чарли Ханнам («Багровый пик») и Джуд Лоу («Гаттака», «Искусственный разум»).

В картине рассказывается история восхождения на трон одного из главных персонажей британских легенд короля Артура. По сюжету ему предстоит вступить в борьбу за власть с собственным дядей Вортигерном.

В фильме также снимались Эрик Бана и Дэвид Бекхэм. Премьера картины намечена на май 2017 года.