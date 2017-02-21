В Индии решили сделать исключение из правил для прямой закупки в России С-400

С целью ускорения покупки зенитной ракетной системы С-400 в России Нью-Дели собирается сделать исключение из действующих правил и отказаться от обязательного требования о размещении части производства комплектующих в Индии. Об этом пишет индийская газета The Economic Times.

По правилам программы Make in India («Делай в Индии») до 30 процентов стоимости в конечной поставке зарубежной военной техники должны производиться внутри страны (так называемый офсет). Это выпуск части материалов, некоторых комплектующих и агрегатов, а также сборочные работы.

Однако, как отмечает издание, чтобы как можно скорее получить системы С-400, индийские военные готовы поступиться этим правилом и пойти на прямую закупку готового оружия в России.

«Как я слышал, никаких офсетов в программе [по С-400] нет. Это стратегический проект, очень важный для обеих стран», — цитирует газета Виктора Кладова, директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех».

О закупке С-400 в Индии заговорили в конце 2015 года. Как заявили индийские военные, они планируют приобрести «до пяти систем» на сумму до 39 тысяч кроров (5,83 миллиарда долларов). «Системой» принято называть дивизионный комплект, однако, судя по заявленной стоимости в сравнении с китайским контрактом на С-400 (шесть дивизионов за три миллиарда долларов), речь идет о пяти полках двухдивизионного состава.

В феврале 2017 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что в настоящее время ведутся контрактные переговоры по С-400 для Индии, и поставки, вероятно, начнутся уже в 2018 году.

