Умер духовник патриарха Алексия II

Духовник патриарха Алексия II архимандрит Кирилл (Павлов) скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что он был одним из наиболее уважаемых старцев в Русской православной церкви. В разные годы у него исповедовались патриархи Алексий I и Пимен.

Архимандрит Кирилл (в миру Иван Павлов) родился 8 сентября 1919 года в деревне Маковские Выселки. После окончания техникума он работал на металлургическом комбинате. В звании лейтенанта принимал участие в Великой Отечественной войне — сражался под Севастополем, возле озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии.

В 1954 году был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре. Вначале был пономарем, затем казначеем, а с 1965 года стал духовником монашеской братии. Позднее его возвели в сан архимандрита. В начале 2000-х годов он пережил инсульт, однако в результате оказался практически полностью обездвижен.