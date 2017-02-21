«Росэлектроника» создаст маскировочную накидку с имитацией изображения

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разрабатывает материал-хамелеон, способный менять цвет и имитировать сложные изображения, вплоть до листвы. Технология позволит создавать экраны с низким потреблением энергии, для маскировки объектов от высокоточного оружия противника. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Сейчас основным трендом является самонаведение снарядов на основе распознавания и анализа изображения и видимых характеристик цели. Разработка ЦНИТИ "Техномаш" способствует обеспечению не тепловой или электромагнитной, но именно визуальной маскировки», — заявил заместитель гендиректора холдинга Игорь Клочко.

Изображение будет выводиться с помощью полимеров, меняющих цвет под воздействием электрического импульса. Уже созданы экспериментальные образцы маскирующих материалов и прототип системы управления.

Разработка «Росэлектроники» может иметь и гражданское применение. «Например, дисплеи различного назначения, в том числе экраны устройств, построенных по технологиям, которые альтернативны электронным чернилам, но так же безопасны для зрения. Разработка "Техномаша" потенциально способна получить такой же экологичный экран, но полноцветный», — отметил Клочко.

В сентябре 2016 года сообщалось о разработке «Росэлектроникой» специального ферритового волокна, способного защищать танки, самолеты и боевые корабли от средств радиоэлектронной борьбы. Конструкция плаща основана на использовании специальных волокон, сплетение которых искажает отражаемый радиосигнал, не позволяя идентифицировать объекты. Материал может быть поставлен российским военным в 2017 году.