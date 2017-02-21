В организме улиток нашли замену наркотическим веществам

Американские ученые из Университета Юты выяснили, что в организме морских улиток содержится соединение Rg1A, которое способно заменить опиоиды в качестве обезболивающего вещества. Исследования на грызунах показали, что эффект сохраняется спустя трое суток. Об этом сообщается на сайте EurekAlert!

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Rg1A был обнаружен в яде конуса Conus regius, относящегося к хищным брюхоногим моллюскам и обитающего в Карибском море. Соединение оказывает воздействие на сигнальные пути, связанные с чувством боли, но которые при этом не являются мишенями опиоидов. Вместо этого оно связывается с никотиновым ацетилхолиновым рецептором и блокирует его. Таким образом, соединение является анальгетиком, не обладающим наркотическим эффектом.

Вещество начинает действовать через четыре часа после введения в организм грызунов, однако обезболивающий эффект сохраняется в течение 72 часов.

По мнению ученых, препараты на основе Rg1A позволят эффективно справляться с хронической болью. При этом оно способно заменить опиоиды, вызывающими наркотическую зависимость, и передозировка которыми часто ведет к смерти.