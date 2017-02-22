Число симпатизирующих Путину американцев достигло максимума с 2003 года

Положительное восприятие президента РФ Владимира Путина гражданами США достигло своего максимума с 2003 года, мнение американцев о самой России практически не изменилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gallup.

К российскому лидеру, согласно данным социологов, положительно относятся 22 процента граждан США, что является наивысшим показателем за 14 лет. При этом в 2015 году деятельность Путина одобряли лишь 13 процентов американцев. В то же время 72 процента респондентов по-прежнему оценивают президента РФ негативно.

Позитивный взгляд на Россию разделяют 28 процентов американцев, что на 2 процента меньше, чем в 2016-м. Противоположной точки зрения придерживается 70 процентов респондентов.

Как отметили в Gallup, наибольший прирост числа симпатизирующих Путину и России наблюдается среди сторонников Республиканской партии. Если в 2015-м таковых было 12 процентов, то сейчас — 32 процента. В то же время в Демократической партии противоположная картина: положительно к президенту РФ относятся лишь 10 процентов ее сторонников, что на шесть процентов меньше, чем двумя годами ранее.

Аналогичная ситуация сложилась и в отношениях к России: положительно к ней относятся 35 процентов республиканцев и лишь 16 процентов демократов.

Как полагают в Gallup, определяющим фактором в данном случае является дружественное отношение к Путину нового президента США Дональда Трампа. При этом в дальнейшем решающую роль сыграет способность Вашингтона и Москвы договориться по ключевым вопросам.

Опрос проводился с 1 по 5 февраля 2017 года, в нем участвовали свыше 1 тысячи жителей всех 50 штатов.

В начале февраля исследование, проведенное компанией YouGov, показало, что треть жителей США назвали Россию недружественным государством, еще 22 процента считают ее врагом своей страны. При этом в списке врагов Соединенных Штатов РФ оказалась на шестом месте, а в списке недружественных стран — на втором после Китая.