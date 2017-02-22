Мир
 

Число симпатизирующих Путину американцев достигло максимума с 2003 года

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин

Положительное восприятие президента РФ Владимира Путина гражданами США достигло своего максимума с 2003 года, мнение американцев о самой России практически не изменилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gallup.

К российскому лидеру, согласно данным социологов, положительно относятся 22 процента граждан США, что является наивысшим показателем за 14 лет. При этом в 2015 году деятельность Путина одобряли лишь 13 процентов американцев. В то же время 72 процента респондентов по-прежнему оценивают президента РФ негативно.

Позитивный взгляд на Россию разделяют 28 процентов американцев, что на 2 процента меньше, чем в 2016-м. Противоположной точки зрения придерживается 70 процентов респондентов.

Как отметили в Gallup, наибольший прирост числа симпатизирующих Путину и России наблюдается среди сторонников Республиканской партии. Если в 2015-м таковых было 12 процентов, то сейчас — 32 процента. В то же время в Демократической партии противоположная картина: положительно к президенту РФ относятся лишь 10 процентов ее сторонников, что на шесть процентов меньше, чем двумя годами ранее.

Аналогичная ситуация сложилась и в отношениях к России: положительно к ней относятся 35 процентов республиканцев и лишь 16 процентов демократов.

Как полагают в Gallup, определяющим фактором в данном случае является дружественное отношение к Путину нового президента США Дональда Трампа. При этом в дальнейшем решающую роль сыграет способность Вашингтона и Москвы договориться по ключевым вопросам.

Опрос проводился с 1 по 5 февраля 2017 года, в нем участвовали свыше 1 тысячи жителей всех 50 штатов.

В начале февраля исследование, проведенное компанией YouGov, показало, что треть жителей США назвали Россию недружественным государством, еще 22 процента считают ее врагом своей страны. При этом в списке врагов Соединенных Штатов РФ оказалась на шестом месте, а в списке недружественных стран — на втором после Китая.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети представили карту самых опасных стран в мире
Больше половины россиян увидели в других странах военную угрозу
Треть жителей США назвали Россию недружественным государством
Последние новости
Число симпатизирующих Путину американцев достигло максимума с 2003 года
Amnesty International раскритиковала «закон Яровой»
Киев и самопровозглашенные республики обвинили в нарушении прав человека
Министр обороны Израиля назвал добившего террориста военного отличным солдатом
Экспертам понадобилось несколько недель на определение причин смерти Чуркина
На востоке Москвы выявили превышение допустимых концентраций бензапирена в почве
Американский геймер умер во время 24-часового онлайн-марафона
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
12:12 21 февраля 2017
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)

Прощание с иллюзией

Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
03:52 Сегодня

Министр обороны Израиля назвал добившего террориста военного отличным солдатом

16:19 21 февраля 2017

Вице-президента США встретили в Брюсселе флагом с лишней звездой

03:22 Сегодня

Экспертам понадобилось несколько недель на определение причин смерти Чуркина

Мир
 — 
00:04 20 февраля 2017

Закат Запада

В Мюнхене самые влиятельные политики мира похоронили старый мировой порядок
01:04 Сегодня

Трамп выразил соболезнования россиянам в связи со смертью Чуркина

00:46 Сегодня

Палата общин парламента Великобритании одобрила аналог «закона Магнитского»

23:18 21 февраля 2017

В Белом доме заявили о желании Трампа заключить сделку с Россией

Мир
 — 
00:12 16 февраля 2017

Оголтелое братство

Кто убил старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына
14:36 21 февраля 2017

В сети появилось новое видео горящего из-за падения самолета торгового центра

22:40 21 февраля 2017

Reuters рассказал о критическом отношении к ЕС в Вашингтоне

21:39 21 февраля 2017

Тиллерсон выразил Лаврову соболезнования в связи со смертью Чуркина

Россия
«Контрабанда? Возим! А что тут плохого?»
Специальный репортаж «Ленты.ру» с российско-белорусской границы
Тень независимости
Может ли Россия признать ДНР и ЛНР
Управление гневом
Колумнист МОСЛЕНТЫ — о проблеме подросткового насилия
Amnesty International раскритиковала «закон Яровой»
Патриарх Кирилл призвал традиционные конфессии России выступить против абортов
В Иркутске эвакуировали автомобиль со спящим двухлетним ребенком
Полиция расследует гибель кенгуренка и травму осла в Пятигорске
Все материалы
Мир
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Закат Запада
В Мюнхене самые влиятельные политики мира похоронили старый мировой порядок
Число симпатизирующих Путину американцев достигло максимума с 2003 года
Министр обороны Израиля назвал добившего террориста военного отличным солдатом
Экспертам понадобилось несколько недель на определение причин смерти Чуркина
Трамп выразил соболезнования россиянам в связи со смертью Чуркина
Палата общин парламента Великобритании одобрила аналог «закона Магнитского»
Все материалы
Бывший СССР
Ядовитый бульон
Чем можно отравиться в Балтийском море
Киев и самопровозглашенные республики обвинили в нарушении прав человека
Климкин предложил временно лишать Россию права вето в Совбезе ООН
Автор идеи о сдаче Крыма в аренду отказался покинуть Украину
Эксперт рассказал о роли жены Алиева в политике Азербайджана
На Украине депутатам пригрозили уголовным делом за поддержку русского языка
Вот и весь указ
С чем связано признание Россией документов жителей отдельных районов Донбасса
Все материалы
Финансы
Вредный рубль
Когда и на сколько упадет российская валюта
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
Топилин счел почасовую оплату труда в России опасной затеей
Банкоматы «Югры» открылись для карты «Мир»
Citibank предрек нефть по 70 долларов к концу года
Песков подтвердил планы об ограничении оплаты наличными
ЦБ аннулировал лицензию банка «ГПБ-Ипотека»
Все материалы
Бизнес
Ли Чжэ ЁнПорочная власть
Как топ-менеджеров уличают в мошенничестве и коррупции
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Денис МантуровДефицитное звено
Смогут ли автопроизводители локализовать производство запчастей в России
Фирташа задержали в Вене по запросу Испании
Рейтинги 20 российских компаний улучшены до стабильного
Итальянские инвесторы заинтересовались Донбассом
Минпромторг подписал контракт по строительству завода Mercedes в Подмосковье
Все материалы
Силовые структуры
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Научили родину бомбить
Как отец воспитал из сына-подростка боевика «Джабхат ан-Нусры»
Пистолет не должен думать
Чем умное оружие опасно для своих владельцев
На Украине опровергли информацию о поставках военной продукции в Россию
Минобороны раскрыло объем гособоронзаказа на 2017 год
Шойгу рассказал о возможной роли Турции в создании антитеррористической коалиции
Тир во время чумы
Как тренировка в стрелковом клубе обернулась смертью инструктора и ученика
Все материалы
Наука и техника
Земля в разрезе (в представлении художника)Обратная задача
Математики решили главную проблему геофизики
Геноцид во благо
Уничтожение всего живого стало возможным на генном уровне
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонии«Сидеть!»
Как молодая советская власть карала своих граждан
Доказана эффективность популярной диеты по снижению веса
Студент создал робота для сортировки конфет
Программист из Перми распечатал терминатора на 3D-принтере
Инквизиторы допрашивают предполагаемых еретиковКарающая длань
Как мальтийская инквизиция наказывала христиан-вероотступников
Все материалы
Спорт
Илья КовальчукПокорение космоса
Чего ждать от очередного розыгрыша Кубка Гагарина
«Манчестер Сити» и «Атлетико» выиграли первые матчи плей-офф Лиги чемпионов
Шарапова сыграет на выставочном турнире в Мадриде
Российский гонщик Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1»
Завершились первые матчи плей-офф западной конференции Кубка Гагарина по хоккею
«Саттон» расторг контракт с поевшим во время матча 125-килограммовым вратарем
Суд оставил в силе отстранение подозреваемых в допинге российских лыжников
Все материалы
Культура
Дэвид Алмонд«Вырасти — это понять, что родители были неправы»
Дэвид Алмонд о том, как опасно быть взрослым
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
Гудбай, Берлин
Десять лучших фильмов главного фестиваля зимы
Эмма Томпсон отказалась играть в продолжении «Реальной любви»
«Это чертов кошмар»
Как выжить музыкантам-мигрантам при Трампе
Прощай, реальность
Призеры и итоги Берлинского фестиваля
СМИ узнали об иске Ярмольника к бизнес-партнеру за невозвращенный долг
Все материалы
Интернет и СМИ
Федеральные тролли
За что зрители любили и ненавидели шоу «Прожекторперисхилтон»
Дерзкий, как пуля резкий
История дагестанского гангстера, ставшего главным философом Рунета
Суперкар Дональда Трампа оценили в 250 тысяч долларов
Американский геймер умер во время 24-часового онлайн-марафона
Голубь Рейха
Кто и зачем пропагандирует фашизм с помощью мемов
В сети представили карту самых опасных стран в мире
Телеканал «Звезда» заблокировали в Facebook за пост про Гиви
Все материалы
Ценности
Граф Юбер
Основателю дома Givenchy исполнилось 90 лет
Chanel снял видео об основательнице модного дома
Sasha Unisex подготовила подарки для российских женщин
Марка adidas показала купальники из рыболовных сетей
Натянуть с умом
Ученые превращают одежду в компьютер, а модельеры — в осветительный прибор
Марка Thule сделала чемоданы-трансформеры для российских бизнесменов
Россиян научат наливать вино при помощи аргона
Все материалы
Путешествия
Иранская жемчужина
Что делать путешественнику в городке Бендер-Конг
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Семья из четырех человек бесплатно облетела пять стран в бизнес-классе
Мужчина покусал и ограбил немецкую туристку в Индии
Терем ленд-лиза
Как выглядит старейший аэропорт России
Туроператоры рассказали о негативных последствиях открытия Египта
Задержанную в Таиланде за кормление рыб россиянку выпустили под залог
Все материалы
Из жизни
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
DATE IMPORTED:July 26, 2008Cambodian ride on a van leaving Phnom Penh city for their hometown, at a bus station July 26, 2008 for voting day tomorrow. Cambodia is due to hold a general election on July 27. «Тут во всем винят русских»
История уроженки Ростова-на-Дону, переехавшей в Камбоджу
Мусорщик в ИндииУ каждого дела запах особый
Daily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
Счастливы порознь
В США и Европе вошло в моду превращать развод в праздник
Новозеландская полиция обнаружила в доме наркоторговца сотни садовых гномов
Британцам отказали в регистрации гражданского брака из-за гетеросексуальности
Линдси Лохан прошла дополнительную проверку в Хитроу из-за платка на голове
Все материалы
Вырви глаз
15 слишком эпатажных проектов известных тюнинг-ателье
Как клиенты мстят дилерам
Топор, кувалды, телеги с сеном и другие способы отомстить производителю
Как едет обновленная «Октавия»
Зачем Skoda Octavia новые фары и что случилось с ее подстаканником
10 культовых машин из Восточной Европы
Автомобили из соцстран, которые знали даже в США
Легковые «Мерседесы» российской сборки появится в 2019 году
«АвтоВАЗ» выставил на «Весту» ценник в евро
Kia назвала дату начала продаж обновленного Mohave в России
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы