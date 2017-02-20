Больше половины россиян увидели в других странах военную угрозу

Значительная часть жителей России (58 процентов) считает, что другие государства представляют для страны реальную военную угрозу. Такие данные приводит «Левада-центр» в опросе, проведенном в преддверии Дня защитника Отечества. Результаты исследования опубликованы на сайте организации в понедельник, 20 февраля.

В то же время, 34 процента респондентов придерживаются мнения, что военное вторжение в Россию маловероятно. 84 процента опрошенных уверены, что в случае нападения вооруженные силы способны дать отпор противнику. Каждый десятый (10 процентов) не доверяет потенциалу российской армии.

Отмечается, что 61 процент участников опроса полагает, что их родственникам стоит пройти срочную службу в армии. 23 процента, отвечая на этот вопрос, заявили, что предпочли бы найти для близких способ избежать срочной службы.

По данным исследования, 58 процентов поддерживают всеобщую воинскую обязанность, переход к формированию армии на контрактной основе одобряют 37 процентов, 6 процентов затруднились определить свое отношение к всеобщей воинской обязанности.

Опрос проводился в период с 5 по 6 февраля 2017 года в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

19 ноября прошлого года The Washington Post сообщила о том, что Министерство обороны Латвии приготовилось «до последнего» защищать страну от России после победы Дональда Трампа на выборах президента США. По данным издания, с этой целью был создан отряд из 20 добровольцев.

