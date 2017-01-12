В Госдуме ответили на идею провести парад украинской армии на Красной площади

Предложение депутата Верховной Рады Андрея Тетерука провести парад «победоносной украинской армии» на Красной площади сочли бредом. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов, в четверг, 12 января.

«К сожалению, всегда находятся люди, которые обладают больным воображением. Это бред! Русский язык он же богатый, емкий. По-моему, это характеризует и того, кто говорит и что говорит», — сказал Старшинов.

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Он напомнил, что в России уже неоднократно слышали подобные заявления, «в частности про победоносную украинскую армию».

Заявление Тетерука о том, что украинская армия способна победить российскую, а затем пройтись по Красной площади прозвучало в эфире телеканала «112 Украина» ранее в четверг. «Это будет уместным. Все войны страны-агрессора должны заканчиваться в столице страны-агрессора», — подчеркнул Тетерук.

В июле 2014 года министр обороны Украины Валерий Гелетей пообещал организовать парад в «украинском Севастополе», однако спустя три месяца был отправлен в отставку, после того как сотни бойцов ВСУ и добровольческих батальонов оказались в окружении в районе Изварино в Донбассе, еще через месяц — в Иловайском котле.

Отношения между двумя странами резко ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014-го и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Киев регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.