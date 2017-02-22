Российская модель-экстремалка рассказала о плохой охране небоскреба в Дубае

Модель Виктория Одинцова, прославившаяся экстремальной фотосессией на крыше 75-этажного небоскреба в Дубае, считает, что ее действия заслуживают награды, а не осуждения. Об этом сообщает издание The National.

Девушка заявила, что, забравшись на крышу небоскреба, она продемонстрировала, как плохо его охраняют. «Кто-то другой мог бы прийти туда, чтобы совершить самоубийство или устроить террористический акт», — утверждает она в электронном письме, направленном в редакцию The National.

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По ее словам, здание было выбрано наугад. Никто не пытался остановить или проверить документы модели и съемочной группы. Они беспрепятственно прошли к лифту, поднялись на крышу и провели там 40 минут, но охрана так и не показалась.

Одинцова добавила, что не хотела наносить ущерб репутации Дубая и не планирует повторять опасные трюки. Модель уже вернулась в Россию и находится в Москве.

3 февраля Виктория Одинцова опубликовала в Instagram видео, на котором она без страховки висит на высоте в несколько сотен метров, держась за руку стоящего на крыше небоскреба мужчины. Пост набрал около 660 тысяч просмотров.

Позднее сообщалось, что правоохранительные органы ОАЭ вызвали Одинцову и потребовали подписать бумагу, в которой она обязывается «не повторять какие-либо опасные шаги, которые могли бы поставить под угрозу ее жизнь в Дубае».