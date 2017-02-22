Псковский журналист пожаловался Бастрыкину на следователя по делу о корруции

Псковский журналист Павел Николаев обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку следователю регионального управления ведомства, занимавшегося делом о хищении госсредств. Об этом сообщается в пресс-релизе газеты «Псковский антикоррупционный фронт», направленном в редакцию «Ленты.ру».

Автор документа и главный редактор издания Павел Николаев, просит дать правовую оценку действиям следователя регионального управления СКР Мазурова, ведущего расследование по делу о хищении «Псковпищепром» и «Псковалко». По данным издания, сумма ущерба причиненная региональному бюджету составляет более миллиарда рублей

«В связи с тем, что в течение более года следователь Мазуров А.А. не уведомлял потерпевшую сторону о ее праве на предъявление миллиардного гражданского иска Салопову В.В., он нанес значительный материальный ущерб Псковской области в размере 123 322 148,81 рублей», — утверждает заявитель. Также журналист считает, что следователь мог вступить в сговор Салоповым, чтобы дать обвиняемому возможность избежать уголовного преследования.

«За более чем 6 месяцев (с 8 мая 2015 года) следователь Мазуров А.А., фактически, выводит основное лицо преступления Салопова В.В. из-под уголовного преследования, заменяя его другим гражданином — Гавунасом М.С.», — рассказывает автор обращения.

По версии следствия, в начале 2000-х Михаил Гавунас, занимавший в то время пост первого замглавы администрации области, используя служебное положение, организовал хищение доли ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром» путем допэмиссии акций предприятия и нанес таким образом ущерб государству.

12 января «Псковская лента новостей» сообщила, что депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак обратился к прокурору Псковской области Сергею Белову по поводу так называемого «дела Гавунаса». Как отмечает депутат, в декабре 2016 года руководителю ЗАО «Псковпищепром» и ГУП «Псковалко» Василию Салопову предъявили обвинение в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. По данным депутата Брячака, Салопов признал свою вину, однако дело не передано в суд. В своем обращении региональный парламентарии просит принять меры прокурорского реагирования к администрации Псковской области, чтобы та взыскала с Салопова принесенный региону ущерб, который Брячак оценивает в сумму около 1,2 миллиарда рублей.

Гавунас неоднократно сам требовал передачи своего дела в суд. Бизнесмен, как заявляли его адвокаты, не скрывается от следствия и свободно проживает на территории государства Израиль, более того — поддерживает переписку со следователем.