Пропавший украинский депутат нашелся и назвал заказчика своего похищения

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, о похищении которого сообщалось ранее 23 февраля, вышел на связь и заявил, что он был участником спецоперации по обезвреживанию группировки, планировавшей ряд преступлений в Одессе и области. Об этом сообщает «112 Украина».

Похищение было инсценировкой, рассказал парламентарий по телефону в эфире телеканала. «Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, поехали на соответствующее место, куда меня должны были доставить для совершения расправы», — пояснил он.

По словам Гончаренко, в результате операции, которую проводили сотрудники Службы безопасности Украины, были задержаны три человека.

«Украинской правде» депутат сообщил, что злоумышленники планировали истязать его. У них, как указал парламентарий, изъята кислота и средства для пыток. Также он назвал имя одного из заказчиков похищения — якобы это депутат от «Оппозиционного блока» в Лиманском райсовете Александр Кушнарев. «Его сын Геннадий Кушнарев был одним из участников "Антимайдана" и погиб в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Лично у него был мотив мести», — отметил нардеп.

Информацию о планировавшейся расправе над Гончаренко подтвердили и в прокуратуре Одесской области, передает «112 Украина». Заказчик был одновременно и предполагаемым исполнителем, заявил прокурор региона Олег Жученко.

Гончаренко, замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде, известен тем, что был активным участником событий, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в результате пожара в Доме профсоюзов, к которому привели столкновения сторонников федерализации Украины с радикалами «Правого сектора» (организация запрещена в России) и футбольными фанатами, погибли 48 человек. Гончаренко, занимавший в то время должность местного депутата, выкладывал в сеть фотографии убитых и сожженных людей.