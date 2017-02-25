В аварии на польской трассе погибли россиянин и двое белорусов

На польской трассе Варшава-Белосток произошла авария, в которой погибли три человека: россиянин и двое граждан Белоруссии, еще один человек пострадал. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами, в котором находились четыре человека, столкнулся с фурой в субботу, 25 февраля, около 09:00. Грузовик выехал на полосу встречного движения. Водитель фуры объяснил произошедшее лопнувшим колесом.

Консульский отдел белорусского посольства в Польше установил, что пострадавший, при котором не было обнаружено документов, также является гражданином Белоруссии. Он был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

13 апреля на трассе между городами ​Эльблонг и Гжехотки в Польше произошла авария, в которой погибли три человека: поляк и двое россиян, еще двое пострадали. Во время обгона машина Audi под управлением 20-летнего водителя-поляка лоб в лоб столкнулась с автомобилем Volkswagen Sharan, в котором находились граждане РФ. Одним из погибших оказался мотоциклист Роберт Молис из Калининградской области — хозяин единственного в России пса-байкера по кличке Стич.