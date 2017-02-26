Культура
 

Умер 36-летний исполнитель роли великана в «Игре Престолов»

Перейти в «Мою Ленту»
Мег Могучий
Мег Могучий

Актер Нил Финглтон (Neil Fingleton), исполнивший роль великана по прозвищу Мег Могучий в сериале «Игра Престолов», умер в возрасте 36 лет. Как пишет The Sun, он скончался от сердечной недостаточности в субботу, 25 февраля.

Финглтон родился в Англии в 1980 году. Увлекался баскетболом, в 1997-м переехал в США, учился там в католической школе. Затем, получив спортивную стипендию, он учился в Университете Северной Каролины, а также Колледже Святого Креста в штате Массачусетс, который закончил в 2004 году по специальности «история». Из-за полученной в 2007 году травмы завершил спортивную карьеру и вернулся в Англию, где начал работать в шоу-бизнесе.

В том же 2007 году его признали самым высоким человеком в Великобритании и Евросоюзе (рост составлял почти 233 сантиметра). Финглтон также входил в топ-25 самых рослых людей в мире.

Он сыграл в таких лентах, как «Люди Икс: Первый класс» и «Восхождение Юпитер», а также в сериале «Доктор Кто». В «Игре престолов» его персонаж — Мег Могучий — гигант из армии Манса Налетчика, участвовал в нападении на Черный замок.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
MAG THE MIGHTY DIES Neil Fingleton dead aged 36 – Games of Thrones star and UK’s tallest man dies ‘of heart failure’
Умер актер из «Чужих» и «Титаника»
В сети посмеялись над миниатюрными телохранителями звезды «Игры престолов»
Фанаты назвали наиболее вероятных жертв седьмого сезона «Игры престолов»
Последние новости
Путин и Назарбаев вместе покатались на лыжах
Новый глава Нацкомитета Демпартии пообещал стать худшим кошмаром Трампа
Умер 36-летний исполнитель роли великана в «Игре Престолов»
Представлена новая Nokia 3310
Группа «Бригадный подряд» попала в ДТП
Глава UFC назвал следующего соперника Макгрегора
Президент Молдавии посоветовал послам США и Румынии не лезть в его дела
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
14:07 24 февраля 2017

Белая вдова

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Джеки» до «Тони Эрдманна»
19:16 Сегодня

Умер актер из «Чужих» и «Титаника»

19:56 21 февраля 2017

Фестиваль «Дух Огня» объявил программу

01:12 Сегодня

От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald

Культура
 — 
00:18 24 февраля 2017
Орхан Памук

«Ни одна жизнь не достойна романа»

Орхан Памук о современной Турции и противостоянии Востока и Запада
15:55 21 февраля 2017

Вор Спайдермен получил восемь лет тюрьмы за кражу Пикассо и Матисса

13:58 Сегодня

Моника Беллуччи обозвала мужчин скотами после просьбы сказать что-то по-сербски

21:16 25 февраля 2017

«Золотую малину» как худший фильм года получила «Америка Хиллари»

Культура
 — 
00:05 22 февраля 2017
Дэвид Алмонд

«Вырасти — это понять, что родители были неправы»

Дэвид Алмонд о том, как опасно быть взрослым
12:45 21 февраля 2017

В сеть выложили сцену из «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон

11:22 21 февраля 2017

От Джоан Роулинг потребовали разместить беженцев в своем особняке

22:09 23 февраля 2017

Актера Алексея Баталова госпитализировали в Москве

Россия
«Религиозность нашего социума сильно переоценена»
Почему передача Исаакиевского собора РПЦ стала проблемой для церкви и общества
Олег МихеевБанкрот-фронт
Как политики задолжали миллионы и вынуждены жить на 10 тысяч рублей в месяц
«У молодых вообще нет собственной позиции»
Почему современные студенты инфантильны, аполитичны и боятся протестов
Путин и Назарбаев вместе покатались на лыжах
Группа «Бригадный подряд» попала в ДТП
Касьянову плеснули в лицо зеленкой на марше памяти Немцова
Пушков предсказал реакцию крымчан на «заботу» Порошенко
Все материалы
Мир
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Самый лучший президент
Американские историки составили список наиболее успешных руководителей страны
Автомобиль въехал в толпу людей на юго-востоке Лондона
Ахмадинежад написал Трампу
Виталий ЧуркинМаэстро дипломатии
Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Мило ДжукановичИнтриги Черной Горы
Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота
Все материалы
Бывший СССР
Труд пруди
Кто в Белоруссии обязан платить налог на безделье
Процесс со многими неизвестными
Как дело Фирташа может аукнуться украинской власти
Президент Молдавии посоветовал послам США и Румынии не лезть в его дела
Порошенко пообещал не оставить крымчан без поддержки
Украинские националисты начали блокаду Донбасса на мариупольском направлении
Лидера киргизской оппозиции заподозрили в получении взятки от россиянина
Украинские радикалы покинули территорию Донецкой фильтровальной станции
Все материалы
Финансы
Хобби во благо страны
Почему почтовые марки прибыльнее алкоголя, наркотиков и микрозаймов
Трамп похвалился снижением долга США на 12 миллиардов долларов за месяц
Россия проиграла спор с ВТО из-за европейских свиней
В Минэнерго Белоруссии сообщили о принятых решениях по российскому газу
В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
Все материалы
Бизнес
Детские деньги
Как открыть частный детсад и сэкономить
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Большая перемена
Частные инвесторы заинтересовались школами и детсадами
Осужденных за мошенничество бизнесменов предложили амнистировать
Google обвинил Uber в краже применяемой в беспилотном автомобиле технологии
Подорожание масла вынудило мороженщиков поднять цены
Кислая ситуация
Почему российский рынок еще долго не избавится от дефицита молока
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
ВКС России планируют получить в 2017 году около 140 вертолетов
СМИ сообщили о пропаже бойца Росгвардии в Чечне
Шойгу исключил из армейского лексикона фразу «показная воинская часть»
Жена Дадина потребовала от прокуратуры найти документы о его освобождении
Все материалы
Наука и техника
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
После большевистской попытки захвата власти 3-4 июля 1917 года в Петрограде«События в столице застали Ильича врасплох»
Как Сталин, Ленин и Троцкий провели «жаркий» июль 1917 года
Ястреб сбит, ястреб сбит!
Пушка-ловушка, орлы и другие неожиданные способы уничтожить беспилотник
Умер основоположник современной математической физики
Представлена новая Nokia 3310
НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Все материалы
Спорт
Битва за Олимп
Самые известные бойцы ММА, выступавшие на Олимпийских играх
Французская слаломистка рассказала о впечатлениях на военных играх в Сочи
Глава UFC назвал следующего соперника Макгрегора
Футболист чешского клуба спас жизнь вратарю команды соперника
Российского бойца уволили из Fight Nights из-за флага Нагорного Карабаха
Российские лыжники Устюгов и Крюков победили в командном спринте на ЧМ
Мозякин стал первым набравшим 1000 очков хоккеистом в истории чемпионатов России
Все материалы
Культура
Говоря «да»
Молодые и красивые обитатели Бруклина на снимках вундеркинда Гарольда Файнстайна
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
twen, Nr. 6, 1969, Фотография: Гвидо Мангольд, графика: Вилли Флекхаус«Опаснее тысячи порножурналов»
Король книжного и журнального дизайна Вилли Флекхаус
Умер актер из «Чужих» и «Титаника»
Умер 36-летний исполнитель роли великана в «Игре Престолов»
От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald
Моника Беллуччи обозвала мужчин скотами после просьбы сказать что-то по-сербски
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур из прошлого
Зачем аноним публикует кадры бурной юности российских звезд
Мама, не смотри
Куда подростки прячут свои эротические снимки
Преступная нищета
Будни бандитов, мигрантов и проституток в объективе лучших фотографов мира
Трамп решил пропустить ежегодный прием для журналистов в Белом доме
Тюлененок заблудился в степях Казахстана
Памятку Госдепа по борьбе с утечками информации «слили» журналистам
Трусливый очковый медвежонок прославился на YouTube
Все материалы
Ценности
«Не всегда топовое и самое дорогое будет лучшим решением»
Триатлонистка Виктория Шубина раскрыла карты
Люксовый бренд показал «неконвенциональную классику»
BMW убитого рэпера Тупака Шакура выставили на продажу
Brunello Cucinelli увлекся рокерским стилем
Max Mara одел в фирменное пальто модель в хиджабе
Повысили голос
Солисты «Хора Турецкого» показали стиль и характер
By Kilian призвал «помнить о смерти»
Все материалы
Путешествия
A view of the cathedral in Naumburg/Saale, Germany, 21 Janaury 2016. After the first application in summer 0215 failed, a second attempt is being made to register Naumburg Cathedral as a UNESCO world heritage site. Саксония с замками и вином
«Лента.ру» открывает неизвестные россиянам уголки Германии
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
В отпуск с кошкой
Как правильно организовать путешествие с домашними животными
Власти Египта назвали дату увеличения визового сбора
На Крите нашли скелет пропавшего 11 лет назад британца
Автобус с паломниками опрокинулся в Волгоградской области
Руины господского дома в усадьбе Ольгово. Дмитровский район, Московская область Призрак Пиковой дамы
Где в Подмосковье можно встретить привидение
Все материалы
Из жизни
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
Я не знаю, как она это делает
Личный опыт: быть фитнес-звездой Instagram и многодетной матерью одновременно
Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии
Президент Зимбабве потратил на празднование 93-летия два миллиона евро
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Осужденного по ошибке итальянца освободили после 20 лет тюрьмы
Рассмешившие соцсети толстые амурские тигры сбили и съели беспилотник
Все материалы
Ружье и палатка: уникальные автомобильные опции
Инструменты, ружье, пылесос и другие необычные вещи в комплекте с машиной
Автомобили, заслужившие «Оскар»
Машины, которым стоило бы вручить самую престижную кинопремию
Ferrari для чемпиона
На аукционе продадут Ferrari Майка Тайсона
Летают, но низенько-низенько
11 машин, способные ехать по любой поверхности. Точнее, даже не ехать
Представлен вседорожный универсал «Логан»
Skoda добавила «Рапиду» биксенон и трехцилиндровый мотор
Универсал Hyundai i30 оказался вместительнее грузопассажирской «Октавии»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы