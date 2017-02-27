Из московской школы после возгорания эвакуировали 700 человек

Из школы, расположенной на юге Москвы, эвакуировали около 700 человек из-за возгорания в одном из помещений здания. Об этом в понедельник, 27 февраля, РИА Новости сообщил источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел в школе №2001 в доме 9Б по Харьковскому проезду. Из учебного заведения из-за возгорания под лестничной клеткой эвакуировали 630 учащихся и 70 сотрудников.

Никто не пострадал. Огонь потушен.

В декабре 2016 года около 100 человек были эвакуированы из школы №14 города Кургана после обнаружения подозрительного предмета. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Позднее было установлено, что причиной эвакуации оказался мобильный телефон, обмотанный скотчем.