Голодец озаботилась расстановкой школьных парт

Вице-премьер Ольга Голодец призвала отказаться от традиционной расстановки парт в российских школах. Об этом она заявила на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Ее слова приводит агентство городских новостей «Москва».

«Для того, чтобы формировать проектный подход, для того, чтобы формировать групповую работу, чтобы выстраивать команду, вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому, и работа строится иначе. И учитель должен подходить иначе. Он не должен стоять у доски», — отметила вице-премьер.

По ее словам, этот нюанс наполняет образовательной процесс иным содержанием. При этом Голодец не уточнила, какую именно рассадку она считает оптимальной. Вместе с тем, вице-премьер заявила, что считает российское образование недофинансированным. Она добавила, что эта сфера нуждается в серьезных вложениях. «Нам предстоят очень серьезные дебаты на тему, откуда взять деньги, но то, что в образование нужно вкладывать, нужно вкладывать сегодня, завтра, мы не можем оставаться в парадигме сохранения расходов», — пояснила Голодец.

Действующие санитарно-эпидемиологические правила предусматривают двух- или трехрядную расстановку школьных парт в зависимости от размеров класса. При этом расстояние от первой парты до учебной доски должно составлять не менее 2,4 метра. Школьники сидят по двое за партой. Детям с нарушением зрения рекомендуется занимать ближние парты.