В Москве простились с Алексеем Петренко

В московском Доме кино завершилась церемония прощания с актером Алексеем Петренко, который скончался 22 февраля в возрасте 78 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На прощание с артистом пришли сотни людей, в том числе его коллеги Михаил Боярский, Ирина Купченко, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Светлана Светличная, режиссеры Алексей Учитель, Юрий Грымов, Вадим Абдрашитов.

Согласно воле умершего, гражданская панихида прошла без традиционных аплодисментов. Вместо этого участники траурной церемонии прочли стихи. На панихиде также были продемонстрированы фотографии со съемок фильмов, в которых играл Петренко, передает Национальная служба новостей (НСН).

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23 февраля в беседе с телеканалом «360» Грымов назвал умершего артиста «целой эпохой». «Есть актеры-трусы, которые придумали на всю жизнь одну роль и пытаются ей соответствовать, с ними скучно работать. Петренко из категории актеров-хулиганов, он был готов на эксперименты», — сказал режиссер.

Петренко снялся более чем в 70 фильмах, среди которых «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Двадцать дней без войны», «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс». Служил в Ленинградском театре имени Ленсовета, Московском драматическом театре на Малой Бронной, МХАТ, «Школе современной пьесы». С 2010-го состоял в Патриаршем совете по культуре.

