Литературная премия «Лицей» начала прием работ

Российская литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина начала 27 февраля прием работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Соискателями премии могут стать поэты и прозаики в возрасте от 15 до 35 лет.

На конкурс принимаются литературно-художественные прозаические произведения (романы, повести, сборники повестей и/или рассказов) объемом от 4 до 12 авторских печатных листов и поэтические произведения объемом от 150 до 700 строк, ранее не выдвигавшиеся на национальные литературные премии. Принимаются как опубликованные работы, так и рукописи.

Прием работ продлится до 18 апреля 2017 года. Короткий список, в который войдут не более 20 произведений, будет объявлен 16 мая. Лауреаты премии определяются в двух номинациях: поэзия и проза, — в каждой из которых присуждается три приза. Лауреатов премии назовет жюри под председательством критика Павла Басинского в день рождения А.С. Пушкина 6 июня.

«Лицей» станет ежегодной премией. Ее общий призовой фонд составляет 4,8 миллиона рублей. Произведения лауреатов будут опубликованы на сайте премии и отдельным сборником в одном из ведущих издательств.