Кудрин предложил ввести KPI для региональных силовиков

Для правоохранительных органов следует ввести целевые показатели влияния на потенциал экономического роста в регионах. Такое мнение, как передает корреспондент «Ленты.ру», высказал глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Для правоохранительных органов, возможно, должны быть тоже введены KPI показателей их влияния на потенциал экономического роста регионов, они должны, даже если они не самостоятельно действуют в субъектах, быть как-то связаны общими задачами регионов», — сказал Кудрин.

По его мнению, для контрольно-надзорных органов на федеральном уровне также следует установить аналогичные ориентиры.

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При этом самим регионам для улучшения показателей экономического роста необходима большая свобода в распоряжении финансовыми ресурсами. «Если подходить с этой точки зрения, как добиваться больших темпов экономического роста, то нужно говорить, что существенно нужно предоставить больше дополнительных свобод субъектам. В последние годы прошел целый ряд законов, которые все больше и больше регламентируют деятельность субъектов в ряде отраслей», — добавил глава совета ЦСР.

Участвовавший в дискуссии губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сказал, что нынешняя политика в отношении распределения финансовых ресурсов между регионами и центром носит «дестимулирующий характер».

Состав правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавил зампредседателя российского правительства Дмитрий Козак, был утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым в июле прошлого года. В состав комиссии вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Татарстана Рустам Минниханов, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и другие.