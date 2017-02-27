В Федерации независимых профсоюзов назвали бредом идею сбора с безработных

Идея о введении платежа с безработных, но трудоспособных и не состоящих на бирже граждан является бредом и «принудиловкой». Такое мнение высказал RNS председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков в кулуарах Российского инвестиционного форума — 2017 в Сочи.

«Нет (не обсуждалось с представителями профсоюзов). Но это полный бред. К чему это приводит, мы видим на примере такой спокойной страны, как Белоруссия. Даже там люди вышли на улицы. В условиях существования безработицы нельзя говорить о принудиловке, как в Советском союзе», — сказал RNS Шмаков.

В октябре 2016 года министр труда и социального развития Максим Топилин заявил, что сбор с безработных, но трудоспособных граждан (так называемый налог на тунеядцев), можно установить в размере 20 тысяч рублей в год. «Если человек "в тени", за него взнос в фонд обязательного медицинского страхования платит субъект России», — сказал Топилин. Глава Минфина Антон Силуанов поддержал эту идею.

В сентябре прошлого года вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство обсуждает законопроект о введении сбора для трудоспособных граждан, не зарегистрированных на работе официально.