Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались вечером в понедельник, 27 февраля, на проблемы с загрузкой изображений и воспроизведением музыки. Об этом сообщает Tjournal.

Сбой возник около 19:30 мск и наблюдался как десктопной версии, так и в мобильном приложении.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников на своей странице объяснил сбой тем, что регистратор GoDaddy по необъясненной причине приостановил работу одного из системных доменов в соцсети, в результате чего перестала отображаться часть медиаконтента. «В настоящее время мы переехали на другой домен и уже полностью восстановили работу социальной сети», — заверил Красников.

Как отмечает Tjournal, это первый крупный сбой в «ВКонтакте» с мая 2016 года, когда пользователи жаловались на медленную загрузку контента.