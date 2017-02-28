В Германии подозреваемый в убийстве во время погони задавил двух полицейских

Подозреваемый в убийстве собственной бабушки в немецком городе Одер-Шпре (федеральная земля Бранденбург) задавил насмерть двух преследовавших его полицейских. Об этом сообщает N-TV.

Труп пожилой женщины со следами насильственной смерти был обнаружен во вторник, 28 февраля, в городе Мюлльрозе. По подозрению в совершении данного преступления полиция объявила в розыск ее 24-летнего внука.

Молодой мужчина пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле, совершив в ходе погони несколько мелких аварий. На одной из транспортных развязок полицейские попытались остановить машину, за рулем которой находился подозреваемый. Однако водитель направил автомобиль на патрульных и задавил их. Позже злоумышленник был задержан.

Как уточняет Spiegel Online, молодой человек ранее неоднократно был замечен в употреблении наркотиков.

25 марта прошлого года полицейские в штате Калифорния задержали водителя, с ног до головы покрытого золотой краской. Стражи порядка устроили погоню за 21-летним Дамаем Куком после того, как он врезался в три машины и уехал с места ДТП. По словам полицейских, молодой человек находился под воздействием наркотиков. По счастливой случайности никто не пострадал.

