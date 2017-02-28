Минобороны Финляндии защитится от лоббистов иностранного авиапрома

Военные Финляндии предпримут дополнительные меры по недопущению активной работы лоббистов, продвигающих интересы иностранных авиапроизводителей на конкурсе по замене истребителей для ВВС страны. Об этом пишет Defense News.

Как утверждается в публикации, пять основных претендентов на заказ (Boeing с F/A-18E/F, Lockheed Martin с F-35, SAAB с JAS.39 Gripen, BAE Systems c Eurofighter Typhoon и Dassault Aviation с Rafale) развили в Финляндии бурную лоббистскую деятельность. Все они, продвигая свою продукцию Минобороны страны, наняли финских специалистов по взаимодействию с органами госвласти и местные PR-агентства. Кроме того, все они в этих же целях пользуются услугами отставных высокопоставленных военных республики.

Министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте заявил в связи с этим, что дополнительные меры по блокированию контактов с лоббистами добавят прозрачности в процесс конкурсного отбора и военных закупок. «Военный министр не встречается с лоббистами по понятным причинам. Персонал министерства может контактировать с представителями фирм-производителей вооружения, но исключительно в рамках своих служебных полномочий», — подчеркнул он.

Речь идет о тендере HX-FRP, по которому ВВС Финляндии планируют с 2025 года заменить 60 истребителей типа F/A-18C/D Hornet, полученных с 1995-го по 2000-й годы из США. В данный момент эти машины составляют основу финской боевой авиации. Замена потребует от 15 до 20 миллиардов долларов, включая закупку боекомплекта, обучение личного состава и полное обслуживание 30-летнего жизненного цикла авиатехники.