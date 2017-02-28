В подмосковном Долгопрудном застрелили посетителя кафе

В подмосковном городе Долгопрудный мужчина застрелил посетителя кафе, подозреваемый задержан и в ходе допроса дал признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

Конфликт между посетителями кафе на 1-й Советской улице произошел 26 февраля. В ходе инцидента был застрелен 34-летний мужчина, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в следственном управлении, в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 35-летний житель Химок. «В ходе допроса он признал свою вину и рассказал следователям об обстоятельствах совершенного им преступления», — отметили в ГСУ.

Оружие, из которого был убит посетитель, не установлено. С подозреваемым работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения.