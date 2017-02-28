Столичная полиция опубликовало видео с найденными в Бирюлево львятами

Видео / ГУ МВД по г. Москве

Столичный главк МВД опубликовал видео с двумя беспризорными львятами, которых нашли полицейские на территории промзоны в районе Бирюлево Западное.

«В ходе проверки территории промышленной зоны, расположенной на 3-й Никопольской улице, сотрудниками полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное в нежилых помещениях были обнаружены два львенка. Их возраст, по оценкам специалистов, составляет приблизительно 5-6 месяцев», — рассказал официальный представитель столичного главка МВД.

Животных предполагается передать в специальную службу по содержанию диких животных, а затем в цирк или зоопарк. Откуда в заброшенных зданиях появились львята, пока не установлено.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила Национальной службе новостей (НСН), что эти детеныши не принадлежат зверинцу.

В начале февраля телеканал «360» сообщил, что в прошлом году в одной из московских кальянных были обнаружены хищные животные. Зоозащитники рассказали, что по залу этого заведения разгуливали львенок и тигренок.