Бразилия начала импортировать кофе

Бразилия впервые в своей истории закупит кофе за рубежом для обеспечения внутреннего спроса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Правительство южноамериканской страны разрешило закупить во Вьетнаме миллион мешков (около 60 тысяч тонн) кофе сорта робуста.

Такое решение страны, являющейся крупнейшим производителем кофе в мире, вызвано сильной засухой в тех районах, где выращивается кофе. Наиболее сильно пострадал штат Эспириту-Санту, где показатели производства кофе в 2016 году упали на 30 процентов к предыдущему году.

За последние 12 месяцев цены на кофе по стране выросли на 14,9 процента.

Общий дефицит кофе в мире в 2016/2017 сельхозгоду, который начался в октябре, по прогнозам международной организации кофе, составит 3,5 миллиона мешков. Производство кофейных зерен, предположительно, достигнет 151,6 миллиона мешков, потребление — 155,1 миллиона.

В сентябре 2016 года эксперты Климатического института Австралии подсчитали, что к 2080 году кофейные деревья полностью исчезнут с лица Земли. Причиной этого станет глобальное потепление, которое приведет к распространению вредителей и грибковых заболеваний